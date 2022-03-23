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ВСУ за сутки сбили шесть самолетов и пять крылатых ракет, всего – 22 воздушных цели

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Киев, Среда 23 марта 2022 01:43
ВСУ за сутки сбили шесть самолетов и пять крылатых ракет, всего – 22 воздушных цели Сбитый вертолет РФ (Фото: hvylya.net)
Автор: Константин Широкун

22 марта противовоздушная оборона не остановилась на 100-м сбитом самолете противника и нанесла врагу существенные потери в воздухе. Всего было сбито 22 воздушных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.

Ударная авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла удары по скоплению техники и живой силе врага. Истребители совершали прикрытие с воздуха и сбили две крылатые ракеты врага.

Символично, что сотый юбилейный самолет оккупантов – на счету героических защитников Мариуполя. Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила один БПЛА и крылатую ракету. Еще одна – на счету воина десантно-штурмовых войск, уничтожившего ракету из ПЗРК.

Зенитные ракетные войска Воздушных сил ВС Украины на свой счет записали сегодня 11 воздушных целей: пять самолетов, один вертолет, четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и одну крылатую ракету.

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