Более 15 тысяч человек и 101 самолет: Генштаб рассказал о потерях военных РФ
Фото: оккупанты потеряли около 15 600 человек из личного состава и 101 самолет (facebook.com/mod mil rus)
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава российских войск составило около 15 600 человек. При этом оккупанты лишились 101 самолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Ориентировочные боевые потери противника на 23 марта:
- личный состав - около 15 600 человек;
- танки - 517;
- боевые бронированные машины - 1 578;
- артиллерийские системы - 267;
- РСЗО - 80;
- средства ПВО - 47;
- самолеты - 101;
- вертолеты - 124;
- автомобильная техника - 1 008;
- корабли/катера - 4;
- цистерны с ГСМ - 70;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 42;
- специальная техника - 15.
"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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