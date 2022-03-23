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Более 15 тысяч человек и 101 самолет: Генштаб рассказал о потерях военных РФ

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Киев, Среда 23 марта 2022 10:25
Более 15 тысяч человек и 101 самолет: Генштаб рассказал о потерях военных РФ Фото: оккупанты потеряли около 15 600 человек из личного состава и 101 самолет (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава российских войск составило около 15 600 человек. При этом оккупанты лишились 101 самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Ориентировочные боевые потери противника на 23 марта:

  • личный состав - около 15 600 человек;
  • танки - 517;
  • боевые бронированные машины - 1 578;
  • артиллерийские системы - 267;
  • РСЗО - 80;
  • средства ПВО - 47;
  • самолеты - 101;
  • вертолеты - 124;
  • автомобильная техника - 1 008;
  • корабли/катера - 4;
  • цистерны с ГСМ - 70;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 42;
  • специальная техника - 15.

"Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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