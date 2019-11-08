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Украинские промышленники ухудшили ожидания

Новости » Экономика     08.11.2019 - 12:01
Украинские промышленники ухудшили ожидания
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Опережающие индикаторы свидетельствуют о замедлении украинской экономики

Индикатор деловой уверенности в промышленности в IV квартале 2019 года снизился по сравнению со III кварталом года на 1,3 п.п. и составляет минус 5,6%, в перерабатывающей промышленности этот показатель снизился на 0,5 п.п. и составляет минус 5,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики Украины.

Украинские промышленники ухудшили ожидания

www.ukrstat.gov.ua

По данным статистически ведомства, индикатор делового климата в промышленности повысился по сравнению с III кварталом на 0,2% и составил до 0,6%, в перерабатывающей промышленности этот индикатор не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и составляет плюс 0,5%.

Украинские промышленники ухудшили ожидания

www.ukrstat.gov.ua

Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с Методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. Всего было опрошено 1492 предприятий.

Как сообщало РБК-Украина, индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который рассчитывает Национальный банк, в октябре 2019 года снизился на 4,3 п.п. до отметки 52,3 п.

Напомним, в III квартале 2019 года ожидания руководителей украинских предприятий относительно деловой активности ухудшились. По данным опроса, индекс деловых ожиданий (ИДО) на следующие 12 месяцев составляет 115,3% (во втором квартале - 117,8%, в первом квартале - 119,7%).

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