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Українські промисловці погіршили очікування

Новини » Економіка     08.11.2019 - 12:01
Українські промисловці погіршили очікування
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Випереджальні індикатори свідчать про уповільнення української економіки

Індикатор ділової впевненості в промисловості у IV кварталі 2019 року знизився в порівнянні з III кварталом року на 1,3 в. п. і становить мінус 5,6%, у переробній промисловості цей показник знизився на 0,5 п. п. і становить мінус 5,1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

Українські промисловці погіршили очікування

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистично відомства, індикатор ділового клімату в промисловості зріс порівняно з III кварталом на 0,2% і склав до 0,6%, у переробній промисловості цей індикатор не змінився порівняно з попереднім кварталом і становить плюс 0,5%.

Українські промисловці погіршили очікування

www.ukrstat.gov.ua

Індикатор ділової впевненості та індикатор ділового клімату розраховані відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань відповідно до вимог розширеного Спеціального стандарту поширення даних Міжнародного валютного фонду. Всього було опитано 1492 підприємств.

Як повідомляло РБК-Україна, індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк, у жовтні 2019 року знизився на 4,3 в.п. до позначки 52,3 п.

Нагадаємо, в III кварталі 2019 року очікування керівників українських підприємств щодо ділової активності погіршились. За даними опитування, індекс ділових очікувань (ІДО) на наступні 12 місяців становить 115,3% (у другому кварталі - 117,8%, у першому кварталі - 119,7%).

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