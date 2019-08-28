Украинские прокуроры поддержали смягчение меры пресечения Вышинскому

Украинские прокуроры заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство руководителю портала "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что Вышинскому могут смягчить меру пресечения.

"Мы не против удовлетворения жалобы, считаем возможным смягчение меры пресечения и применение личного обязательства", - сказал один из представителей стороны обвинения.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что первым шагом для "нормализации" отношений с Украиной могло бы стать освобождение Украиной главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

После этого Украина предложила Российской Федерации сделать взаимные шаги в освобождении заключенных и готова передать России главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского одновременно с освобождением украинского режиссера Олега Сенцова.

Как писало РБК-Украина ранее, Вышинского задержали в Киеве в мае прошлого года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Как сообщала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, правоохранители раскрыли деятельность сети подконтрольных Российской Федерации медиаструктурах. Речь идет про "РИА Новости Украина" В частности, было установлено, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины.