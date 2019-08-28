Українські прокурори підтримали пом'якшення запобіжного заходу Вишинському

Українські прокурори заявили, що не проти зміни арешту на особисте зобов'язання керівнику порталу "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що Вишинському можуть пом'якшити запобіжний захід.

"Ми не проти задоволення скарги, вважаємо за можливе пом'якшення запобіжного заходу і застосування особистого зобов'язання", - сказав один з представників сторони обвинувачення.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що першим кроком для нормалізації відносин з Україною могло б стати звільнення Україною головного редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Після цього Україна запропонувала Російській Федерації зробити взаємні кроки у звільненні ув'язнених і готова передати Росії головного редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського одночасно із звільненням українського режисера Олега Сенцова.

Як писало РБК-Україна раніше, Вишинського затримали в Києві в травні минулого року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Як повідомила прес-секретар СБУ Олену Гітлянську, правоохоронці розкрили діяльність мережі підконтрольних Російської Федерації медиаструктурах. Мова йде про "РИА Новости Украина" зокрема, було встановлено, що вони використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України.