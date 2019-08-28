ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українські прокурори підтримали пом'якшення запобіжного заходу Вишинському

Новини » Політика    28.08.2019 - 11:46
Українські прокурори підтримали пом'якшення запобіжного заходу Вишинському
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Прокурори заявили, що не проти зміни арешту на особисте зобов'язання

Українські прокурори заявили, що не проти зміни арешту на особисте зобов'язання керівнику порталу "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що Вишинському можуть пом'якшити запобіжний захід.

"Ми не проти задоволення скарги, вважаємо за можливе пом'якшення запобіжного заходу і застосування особистого зобов'язання", - сказав один з представників сторони обвинувачення.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що першим кроком для нормалізації відносин з Україною могло б стати звільнення Україною головного редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Після цього Україна запропонувала Російській Федерації зробити взаємні кроки у звільненні ув'язнених і готова передати Росії головного редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського одночасно із звільненням українського режисера Олега Сенцова.

Як писало РБК-Україна раніше, Вишинського затримали в Києві в травні минулого року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Як повідомила прес-секретар СБУ Олену Гітлянську, правоохоронці розкрили діяльність мережі підконтрольних Російської Федерації медиаструктурах. Мова йде про "РИА Новости Украина" зокрема, було встановлено, що вони використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України.

Луценко виключає передачу Вишинського Росії
Новини України Кирило Вишинський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся