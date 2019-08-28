Українські прокурори підтримали пом'якшення запобіжного заходу Вишинському

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Прокурори заявили, що не проти зміни арешту на особисте зобов'язання

Українські прокурори заявили, що не проти зміни арешту на особисте зобов'язання керівнику порталу "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що Вишинському можуть пом'якшити запобіжний захід.

"Ми не проти задоволення скарги, вважаємо за можливе пом'якшення запобіжного заходу і застосування особистого зобов'язання", - сказав один з представників сторони обвинувачення.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що першим кроком для нормалізації відносин з Україною могло б стати звільнення Україною головного редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Після цього Україна запропонувала Російській Федерації зробити взаємні кроки у звільненні ув'язнених і готова передати Росії головного редактора видання "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського одночасно із звільненням українського режисера Олега Сенцова.

Як писало РБК-Україна раніше, Вишинського затримали в Києві в травні минулого року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Як повідомила прес-секретар СБУ Олену Гітлянську, правоохоронці розкрили діяльність мережі підконтрольних Російської Федерації медиаструктурах. Мова йде про "РИА Новости Украина" зокрема, було встановлено, що вони використовувалися країною-агресором в рамках гібридної інформаційної війни проти України.