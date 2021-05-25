Украинские предприятия вернулись к прибыльности: сколько заработали с начала года

По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 218,6 млрд гривен, что на 9,4% больше по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года, однако допущено убытков на сумму 52,6 млрд грн, что на 74,3% меньше по сравнению с 2010 годом.

Доля убыточных предприятий за январь-декабрь 2020 года составила 27,8%% (за январь - март 2020 года - 40,8%).