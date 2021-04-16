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Украинские предприятия в год кризиса сократили прибыль в 1,7 раза

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 15:00
Украинские предприятия в год кризиса сократили прибыль в 1,7 раза Фото: предприятия Украины резко сократили прибыль (пресс-служба НБУ).
Автор: Александр Белоус

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий за 2020 год составил 264,4 млрд гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем 2019 год, когда предприятия показали 446,9 млрд гривен прибыли.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Украинские предприятия в год кризиса сократили прибыль в 1,7 раза

По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 602,3 млрд гривен, что на 2,9% меньше по сравнению с 2019 годом, однако допущено убытков на сумму 337,9 млрд грн, что на 94,6% больше по сравнению с 2019 годом.

Доля убыточных предприятий за январь-декабрь 2020 года составила 29,2% (за январь - декабрь 2019 года - 19,5%).

Как сообщало РБК-Украина, капитальные инвестиции в экономику Украины за 2020 год составили 419,8 млрд гривен. Это на 38,2% меньше по сравнению 2019 годом.

Напомним, по данным Минэкономики, инвестиционная пауза стала одной из ключевых особенностей проявления коронакризиса в 2020 году.

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