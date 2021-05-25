Українські підприємства повернулися до прибутковості: скільки заробили з початку року

За даними статистичного відомства, прибуток підприємств склав 218,6 млрд гривень, що на 9,4% більше в порівнянні з аналогічним кварталом 2020 року, проте допущено збитків на суму 52,6 млрд грн, що на 74,3% менше в порівнянні з 2010 роком.

Частка збиткових підприємств за січень-грудень 2020 року склала 27,8%% (за січень - березень 2020 року - 40,8%).