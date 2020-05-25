ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинские предприятия стали убыточными

Новости » Финансовый кризис 2020     25.05.2020 - 16:30
Украинские предприятия стали убыточными
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Госстат обнародовал предварительные данные за первый квартал 2020 года

Финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий за январь-март 2020 года составил 4,9 млрд грн убытка. За первый квартал прошлого года предприятия показали 111,1 млрд грн прибыли.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 199,9 млрд грн, что на 31,1% больше по сравнению с январем-мартом 2019 года, однако допущено убытков на сумму 204,8 млрд грн, что на 395,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украинские предприятия стали убыточными

Государственная служба статистики Украины (www.ukrstat.gov.ua)

Доля убыточных предприятий за январь-март 2020 года составила 40,8% (за январь-март 2019 года - 27,2%).

Как сообщало РБК-Украина, в январе-апреле 2020 года прибыль украинских банков составила 25,208 млрд грн, что на 39,2% больше, чем годом ранее (18,115 млрд грн).

Напомним, по данным опроса НБУ, Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в апреле 2020 года снизился до рекордно низкого уровня - 29,9 (в марте - 45,8).

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Государственная служба статистикикризисприбыль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь