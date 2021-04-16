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Украинские предприятия в год кризиса сократили прибыль в 1,7 раза

Автор: Александр Белоус

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий за 2020 год составил 264,4 млрд гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем 2019 год, когда предприятия показали 446,9 млрд гривен прибыли.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 602,3 млрд гривен, что на 2,9% меньше по сравнению с 2019 годом, однако допущено убытков на сумму 337,9 млрд грн, что на 94,6% больше по сравнению с 2019 годом.

Доля убыточных предприятий за январь-декабрь 2020 года составила 29,2% (за январь - декабрь 2019 года - 19,5%).

Как сообщало РБК-Украина, капитальные инвестиции в экономику Украины за 2020 год составили 419,8 млрд гривен. Это на 38,2% меньше по сравнению 2019 годом.

Напомним, по данным Минэкономики, инвестиционная пауза стала одной из ключевых особенностей проявления коронакризиса в 2020 году.

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Новости Украины прибыльфинансыГосударственная служба статистики
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