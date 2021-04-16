Украинские предприятия в год кризиса сократили прибыль в 1,7 раза

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий за 2020 год составил 264,4 млрд гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем 2019 год, когда предприятия показали 446,9 млрд гривен прибыли.

По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 602,3 млрд гривен, что на 2,9% меньше по сравнению с 2019 годом, однако допущено убытков на сумму 337,9 млрд грн, что на 94,6% больше по сравнению с 2019 годом.

Доля убыточных предприятий за январь-декабрь 2020 года составила 29,2% (за январь - декабрь 2019 года - 19,5%).