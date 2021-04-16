Українські підприємства в рік кризи скоротили прибуток у 1,7 рази

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за 2020 рік склав 264,4 млрд гривень. Це в 1,7 рази менше, ніж 2019 рік, коли підприємства показали 446,9 млрд гривень прибутку.

За даними статистичного відомства, прибуток підприємств склав 602,3 млрд гривень, що на 2,9% менше у порівнянні з 2019 роком, однак допущено збитків на суму 337,9 млрд грн, що на 94,6% більше у порівнянні з 2019 роком.

Частка збиткових підприємств за січень-грудень 2020 року склала 29,2% (за січень - грудень 2019 року - 19,5%).