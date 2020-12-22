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Инвестиционная пауза: в Минэкономики назвали причину обвала капиталовложений

Киев, Вторник 22 декабря 2020 15:00
Инвестиционная пауза: в Минэкономики назвали причину обвала капиталовложений
Фото: жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Падение капитальных инвестиций превысило уровень 2014 года

Инвестиционная пауза стала одной из ключевых особенностей проявления коронокризиса в 2020 году. Существенное падение инвестиционной деятельности в Украине наблюдается уже третий квартал подряд примерно на одинаковом уровне 34-36%.

Об этом говорится в комментарии Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

По данным департамента, причиной падения инвестиций стали понесенные субъектами экономической деятельности потери и выжидательная позиция инвесторов в условиях общей неопределенности и изменчивости ситуации.

"Соответственно в январе-сентябре падение освоенных капитальных инвестиций составило 35,4% и было самым большим за период с 2010 года, что особенно ощутимо на фоне предыдущего 4-х летнего периода высокой инвестиционной активности", - отметили эксперты Минэкономики.

Как отмечается в обзоре, в условиях дальнейшего действия сдерживающих факторов "по результатам года стоит ожидать рекордное с 2010 года сокращение объемов освоенных капитальных инвестиций".

По прогнозу Минэкономики, некоторая стабилизация ситуации и постепенное восстановление производственной активности более вероятно будет иметь место в 2021 году, "но из-за потери запаса прочности инвестиционная активность будет вялой, а на показатели в большей степени будет влиять низкая база сравнения текущего года".

Инвестиционная пауза: в Минэкономики назвали причину обвала капиталовложений

Напомним, капитальные инвестиции в экономику Украины за январь-сентябрь 2020 года составили 268 млрд грн. Это на 35,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса, который провела Европейская бизнес ассоциация, половина (48%) иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины уменьшается, 42% не видят существенных изменений. Только 9% опрошенных инвесторов видят улучшения.

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