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Украинские позиции на Донбассе дважды попали под минометный обстрел

Новости » Происшествия     28.05.2020 - 18:10
Украинские позиции на Донбассе дважды попали под минометный обстрел
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики трижды нарушали режим тишины на Донбассе

С начала 28 мая на Донбассе были зафиксированы 3 обстрела украинских позиций со стороны пророссийских боевиков. Дважды украинские военнослужащие попадали под вражеский огонь из минометов.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, оккупанты сегодня нарушали режим прекращения огня вблизи Павлополя и Крымского. На участках разведения сил сохраняется тишина.

Отмечается, что вблизи Павлополя украинских военных обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а в районе Крымского подразделения ООС попадали еще и под огонь из минометов 120-го калибра, а также стрелкового оружия.

В результате вражеской активности ни один украинский воин не пострадал. Подразделения ООС открывали огонь в ответ, чтобы прекратить провокации боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня на Донбассе умер командир 1-й отдельной танковой бригады, в командовании рассказали причины.

Также РБК-Украина писало, что вчера украинские подразделения сбили российский беспилотник, который подняли в воздух боевики.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиминометыООС
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