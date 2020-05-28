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Українські позиції на Донбасі двічі потрапили під мінометний обстріл

Новини » Надзвичайні події     28.05.2020 - 18:10
Українські позиції на Донбасі двічі потрапили під мінометний обстріл
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики тричі порушували режим тиші на Донбасі

З початку 28 травня на Донбасі було зафіксовано 3 обстріли українських позицій з боку проросійських бойовиків. Двічі українські військовослужбовці потрапляли під ворожий вогонь з мінометів.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, окупанти сьогодні порушували режим припинення вогню поблизу Павлополя та Кримського. На ділянках розведення сил зберігається тиша.

Зазначається, що поблизу Павлополя українських військових обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, а в районі Кримського підрозділи ООС потрапляли ще й під вогонь з мінометів 120-го калібру, а також стрілецької зброї.

В результаті ворожої активності жоден український воїн не постраждав. Підрозділи ООС відкривали вогонь у відповідь, щоб припинити провокації бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на Донбасі помер командир 1-ї окремої танкової бригади, у командуванні розповіли причини.

Також РБК-Україна писало, що вчора українські підрозділи збили російський безпілотник, який здійняли у повітря бойовики.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбасобстрелбойовикиминометыООС
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