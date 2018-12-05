Украинские порты в Азовском море сократили грузопоток и сокращают штат, - Омелян

Фото: Керченский пролив (wikipedia.org)

Украинские порты сократили грузопоток и вынуждены сокращать штат из-за действий РФ в Керченском проливе

Украинские порты в Азовском море сократили грузопоток более чем в два раза, а также вынуждены перейти на четырехдневную рабочую неделю и сокращать сотрудников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Владимира Омеляна в Facebook.

По его словам, в связи с тем, что РФ осуществляет ручное регулирование доступа торговых судов в украинские морские порты Азовского моря, два украинских порта потеряли более чем вдвое грузопоток, вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сокращать работников, пишет Омелян.

Мининфраструктуры работает с союзниками по антироссийской коалиции над возвратом оккупированных территорий, освобождением захваченных моряков и кораблей, восстановлением международного права и прекращением экономической блокады Азовского региона Украины.

По состоянию на утро среды на проход по Керч-Еникальскому каналу ожидало 29 судов, из них 16 в порты, два из портов и еще 11 стоит у портовых причалов.

Напомним, 3 декабря движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море частично восстановлено. Отметим, с 25 ноября Россия блокировала пропуск судов в украинские порты Азовского моря через Керчь-Еникальский канал после нападения на украинские корабли Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.