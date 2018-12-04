РФ частично разблокировала украинские порты в Азовском море, - Омелян

Фото: Керченский пролив (wikipedia.org)

Движение судов через Керченский пролив частично восстановлено

Движение судов через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море восстановлено вчера, 3 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь.

"Судна осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Судна останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение восстановлено", - заявил Емельян.

Он сообщил, что на вход в Азовское море ожидают 17 судов, на выход - 1. Еще 9 судов стоящих у причалов в портах.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным онлайн-карты Мarinetraffic, пропуск судов в украинские порты Азовского моря через Керчь-Еникальский канал восстановлено утром 3 декабря.

Отметим, с 25 ноября Россия блокировала пропуск судов в украинские порты Азовского моря через Керчь-Еникальский канал после нападения на украинские корабли Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Напомним, в Черном и Азовском морях произошли аварии морских судов за блокирования Российской Федерацией Керченского пролива. Известно по меньшей мере, о двох случаях аварий из-за скопления в районе пролива.