Українські порти в Азовському морі скоротили вантажопотік і скорочують штат, - Омелян

Фото: Керченську протоку (wikipedia.org)

Українські порти скоротили вантажопотік і змушені скорочувати штат через дії РФ у Керченській протоці

Українські порти в Азовському морі скоротили вантажопотік більш ніж у два рази, змушені перейти на чотириденний робочий тиждень і скорочувати співробітників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра інфраструктури Володимира Омеляна в Facebook.

За його словами, у зв'язку з тим, що РФ здійснює ручне регулювання доступу торговельних суден в українські морські порти Азовського моря, два українських порти втратили більш ніж удвічі вантажопотік, змушені перейти на 4-денний робочий тиждень і скорочувати працівників, пише Омелян.

Мінінфраструктури працює з союзниками по антиросійській коаліції над поверненням окупованих територій, звільнення захоплених моряків і кораблів, відновленням міжнародного права та припиненням економічної блокади Азовського регіону України.

Станом на ранок середи на прохід по Керч-Єнікальському каналу чекало 29 судів, з них 16 в порти, два з портів і ще 11 стоїть у портових причалів.

Нагадаємо, 3 грудня рух суден через Керченську протоку в напрямку українських портів в Азовському морі частково відновлено. Зазначимо, з 25 листопада Росія блокувала пропуск суден в українські порти Азовського моря через Керч-Єнікальський канал після нападу на українські кораблі Військово-морських сил Збройних сил України.