ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Українські порти в Азовському морі скоротили вантажопотік і скорочують штат, - Омелян

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 15:50
Українські порти в Азовському морі скоротили вантажопотік і скорочують штат, - Омелян
Фото: Керченську протоку (wikipedia.org)

Українські порти скоротили вантажопотік і змушені скорочувати штат через дії РФ у Керченській протоці

Українські порти в Азовському морі скоротили вантажопотік більш ніж у два рази, змушені перейти на чотириденний робочий тиждень і скорочувати співробітників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра інфраструктури Володимира Омеляна в Facebook.

За його словами, у зв'язку з тим, що РФ здійснює ручне регулювання доступу торговельних суден в українські морські порти Азовського моря, два українських порти втратили більш ніж удвічі вантажопотік, змушені перейти на 4-денний робочий тиждень і скорочувати працівників, пише Омелян.

Мінінфраструктури працює з союзниками по антиросійській коаліції над поверненням окупованих територій, звільнення захоплених моряків і кораблів, відновленням міжнародного права та припиненням економічної блокади Азовського регіону України.

Станом на ранок середи на прохід по Керч-Єнікальському каналу чекало 29 судів, з них 16 в порти, два з портів і ще 11 стоїть у портових причалів.

Українські порти в Азовському морі скоротили вантажопотік і скорочують штат, - Омелян

Нагадаємо, 3 грудня рух суден через Керченську протоку в напрямку українських портів в Азовському морі частково відновлено. Зазначимо, з 25 листопада Росія блокувала пропуск суден в українські порти Азовського моря через Керч-Єнікальський канал після нападу на українські кораблі Військово-морських сил Збройних сил України.

Гризлов залишив засідання ТКГ під час оголошення Україною заяви по ситуації на Азові РФ хоче використати анексію Криму для розширення впливу на Азовське море, - Столтенберг
Новини України Азовское мореВладимир Омелян
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся