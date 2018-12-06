Украинские и польские пограничники обнаружили производство сигарет на 2 млн евро

Фото: нелегальная фабрика по изготовлению сигарет (dpsu.gov.ua)

Правоохранители нашли 13 тонн табака и более тысячи ящиков сигарет

В Великопольском воеводстве (Польша) представители Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), Пограничной службы Польши, МВД Республики Молдова и Европола обнаружили нелегальную фабрику, на которой изготавливались сигареты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДПСУ.

Как отмечается, на нелегальном предприятии в одном из помещений обнаружили 9 граждан Украины и 5 граждан Молдовы. Во время обыска там нашли 13 тонн табака и более 1 тысячи ящиков сигарет, которые были упакованы под известные бренды. Сумма оценки обнаруженной в Польше продукции составляет более 2 млн евро.

Фото: обнаружено производство (dpsu.gov.ru)

Из объяснений граждан Украины стало известно, что организаторы незаконной сделки обещали им легальное трудоустройство, однако после прибытия на территорию Польши забрали у них личные вещи, запретили звонить близким и сообщать свое местонахождение.

Впоследствии их увезли на территорию указанной фабрики, где держали в отдельном помещении более месяца. Кроме этого, для контроля за ними было установлено видеонаблюдение и определены два человека, которые круглосуточно находились на территории нелегальной фабрики. В результате, им пришлось работали в две смены по 7 человек. За одну смену они изготавливали более 100 ящиков сигарет.

Напомним, в Закарпатской области пограничники нашли в грузовом поезде крупную партию контрабандных табачных изделий.

Ранее во Львовской области уничтожили партию контрабандных сигаретболее 560 тыс. гривен.