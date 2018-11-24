Во Львовской области сожгли контрабандные сигареты на более 560 тыс. гривен

Фото: уничтожение контрабанды (sfs.gov.ua)

Всего уничтожили 37 тыс. пачек контрабандных сигарет

Во Львовской области уничтожили партию контрабандных сигарет на свыше 560 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной фискальной службы (ГФС).

Контрабанду изъяли сотрудники Львовской таможни ГФС при попытке незаконного перемещения через таможенную границу Украины. После этого товар хранили на складах таможни.

Позже более 37 тысяч пачек сигарет различных марок и 430 банок жевательного табака решили уничтожить путем сжигания. В целом стоимость товара оценили в 560 тыс. гривен. Утилизацию проводили при участии членов специальной комиссии и представителей общественных организаций.

Сообщается, что недавно таким же образом утилизировали почти 2 тонны некачественной или опасной продукции. Также, согласно протоколу заседания постоянной комиссии Львовской таможни ГФС по распоряжению имуществом, состоится утилизация алкогольных изделий (вина, пива).

Фото: изъятый контрабандный табак (sfs.gov.ua)

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предупредили во Львове контрабанду ювелирной продукции из драгоценных металлов в Украину.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Закарпатской области пограничники обнаружили 6 тыс. пачек контрабандных сигарет. Проверяя прилегающую территорию, пограничники обнаружили 12 пакетов с табачными изделиями.