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Українскі та польські прикордонники виявили виробництво сигарет на 2 млн євро

Новини » Надзвичайні події    06.12.2018 - 20:49
Українскі та польські прикордонники виявили виробництво сигарет на 2 млн євро
Фото: нелегальна фабрика із виготовлення сигарет (dpsu.gov.ua)  

Правоохоронці знайшли 13 тонн тютюну та більше тисячі ящиків сигарет

У Великопольському воєводстві (Польща) представники Державної прикордонної служби України (ДПСУ), Прикордонної служби Польщі, МВС Республіки Молдова та Європолу виявили нелегальну фабрику, на якій виготовлялися сигарети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДПСУ

Як зазначається, на нелегальному підприємстві в одному з приміщень виявили 9 громадян України та 5 громадян Молдови.Під час обшуку там знайшли 13 тонн тютюну та понад 1 тисячу ящиків сигарет, які були запаковані під відомі бренди. Сума оцінки виявленої у Польщі продукції складає понад 2 млн євро.

Фото: виявлене виробництво (dpsu.gov.ua)  

З пояснень громадян України стало відомо, що організатори незаконної оборудки обіцяли їм легальне працевлаштування, проте після прибуття на територію Польщі забрали в них особисті речі, заборонили телефонувати близьким та повідомляти своє місцезнаходження.

Згодом їх відвезли на територію вказаної фабрики, де тримали в окремому приміщенні понад місяць. Окрім цього, для контролю за ними було встановлено відеоспостереження та визначено дві особи, які цілодобово знаходились на території нелегальної фабрики. В результаті, їм довелося працювали у дві зміни по 7 чоловік. За одну зміну вони виготовляли понад 100 ящиків сигарет.

Нагадаємо, у Закарпатській області прикордонники знайшли у вантажному поїзді велику партію контрабандних тютюнових виробів.

Раніше у Львівській області знищили партію контрабандних сигаретна понад 560 тис. гривень.

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