В Закарпатской области в грузовом поезде обнаружили вагон с контрабандными сигаретами

Фото: найденные сигареты (dpsu.gov.ua)

Сигареты были спрятаны под грузом древесных топливных брикетов

В Закарпатской области пограничники нашли в грузовом поезде крупную партию контрабандных табачных изделий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отмечается, ночью военнослужащие отдела "Тиса" Чопского отряда обнаружили контрабанду в железнодорожном пункте пропуска "Саловка" во время осмотра одного из вагонов грузового поезда, следовавшего в Венгрию.

Информацию о возможной попытке перемещения контрабандных сигарет этим поездом пограничникам заблаговременно предоставили оперативники Западного регионального управления ГПСУ. Поэтому на него обратили особое внимание и углубленно осматривали совместно с таможенниками.

Там правоохранители нашли контрабандный табак под грузом древесных топливных брикетов. Сейчас продолжается разгрузка и пересчет товара, а также установливают лиц, причастных к контрабандной деятельности.

Фото: найдена контрабанда (dpsu.gov.ua)

Напомним, во Львовской области уничтожили партию контрабандных сигарет более 560 тыс. гривен. Более 37 тысяч пачек сигарет различных марок и 430 банок жевательного табака решили уничтожить путем сжигания.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Закарпатской области пограничники обнаружили 6 тыс. пачек контрабандных сигарет. Проверяя прилегающую территорию, охранники границы обнаружили 12 пакетов с табачными изделиями.