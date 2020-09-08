Украинские пограничники не задерживали Родненкова и Кравцова

Украинские пограничники не задерживали белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Они проходят пограничный контроль.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Я не подтверждаю эту информацию (о задержании Родненкова и Кравцова, - ред.). Они проходят меры пограничного контроля согласно украинскому законодательству", - добавил он.

Напомним, издание "БелТА" писало, что им в Госпогранкомитете Беларуси сообщили о задержании Антона Родненкова и Ивана Кравцова в Украине. По данным издания, эти граждане имеют вид на жительство в Украине.

За час до этого украинские пограничники сообщили, что два оппозиционера прибыли в один из пунктов пропуска в пределах Киевской области.

Напомним, Пограничный комитет страны сообщил, что Колесникова, Родненков и Кравцов пересекли границу с Украиной в пункте пропуска "Александровка". Позже стало известно, что Колесникова была задержана на границе.