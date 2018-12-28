Украинские пограничники не видели забора на админгранице с Крымом

Иллюстративное фото (УНИАН)

У ГПСУ нет информации о постройке ограждения

В Государственной пограничной службе Украины прокомментировали заявление российского ФСБ о постройке возле админграницы с материковой частью Украины 60-километрового забора в аннексированом Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам представителя ГПСУ Олега Слободяна, забора с материковой части Украины не видно, и поэтому он не может подтвердить информацию о возведении забора.

"У меня нет информации по этому поводу. Забора даже визуально не видно. Он где-то в глубине там", - сказал Слободян.

Напомним, в России заявили, что на границе оккупированного Крыма и материковой Украины завершено строительство заграждения и настройки системы сигнализационных датчиков. Комплекс, строительство которого началось в 2015 году, введен в эксплуатацию.

Инженерные сооружения состоят из двух комплексов на расстоянии свыше 60 километров: первый состоит из вибрационных датчиков, второй - с радиолучевых датчиков с видеокамерами ночного видения и возможностью видеотрансляции.

РБК-Украина сообщало, что 27 декабря военно-воздушные силы РФ перехватили самолет разведки США, который патрулировал вблизи оккупированного полуострова Крым.