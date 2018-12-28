Українські прикордонники не бачили паркану на адмінкордоні з Кримом

Ілюстративне фото (УНІАН)

У ДПСУ немає інформації щодо зведення огорожі

У Державній прикордонній службі Україні прокоментували заяву російської ФСБ про зведення біля адмінкордону з материковою частиною України 60-кілометрового паркану в анекованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами речника ДПСУ Олега Слободяна, паркану із материкової частини України не видно, і тому він не може підтвердити інформацію про зведення огорожі.

"У мене немає інформації з цього приводу. Паркану навіть візуально не видно. Він десь в глибині там", - сказав Слободян.

Нагадаємо, у Росії заявили, що на межі окупованого Криму і материкової України завершено будівництво загородження і налаштування системи сигналізаційних датчиків. Комплекс, будівництво якого почалося 2015 року, введено в експлуатацію.

Інженерні споруди складаються з двох комплексів на відстані понад 60 кілометрів: перший складається з вібраційних датчиків, другий - з радіопроменевих датчиків із відеокамерами нічного бачення і можливістю відеотрансляції.

РБК-Україна повідомляло, що 27 грудня військово-повітряні сили РФ перехопили літак розвідки США, який патрулював поблизу окупованого півострова Крим.