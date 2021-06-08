Украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Беларусью

"Встретив иностранное судно, пограничники обеспечивают постоянное наблюдение за его движением и сопровождением. Кроме того, к мероприятиям контроля приобщаются и силы 10-го отдельного отряда оперативного реагирования "ДОЗОР", которые находятся на усилении этого участка границы",- говорится в сообщении.

Известно, что судна сопровождаются патрульными катерами пограничного ведомства и контролируются пограничными нарядами, в том числе из мест длительного несения службы.

Въезд суден на территорию Украины происходит как для транзитного перехода, так и для движения в украинские порты.

В ведомстве отмечают, что в случае остановки судна на ночлег, сотрудники ГПСУ осуществляют меры по поддержанию пограничного режима в пределах зоны его стоянки.

Для контроля за движением суден пограничники также применяют беспилотную авиацию.

В ГПСУ добавляют, что причаливание судов по маршруту транзита не допускается, как и выполнение действий по погрузке или разгрузке.

Фото: пограничники следят за движением иностранных суден (dpsu.gov.ua)