Українські прикордонники посилили заходи безпеки на кордоні з Білоруссю

"Зустрівши іноземне судно, прикордонники забезпечують постійне стеження за його рухом та супроводом. Крім того, до заходів контролю долучаються і сили 10-го окремого загону оперативного реагування "ДОЗОР", які знаходяться на посиленні цієї ділянки кордону", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що судна супроводжуються патрульними катерами прикордонного відомства та контролюються прикордонними нарядами, в тому числі з місць тривалого несення служби.

Захід суден на територію України відбувається як для транзитного переходу, так і для руху в українські порти.

У відомстві зазначають, що у разі зупинки судна на ночівлю, співробітники ДПСУ здійснюють заходи щодо підтримання прикордонного режиму в межах зони його стоянки.

Для контролю за рухом суден прикордонники також застосовують безпілотну авіацію.

В ДПСУ додають, що причалювання суден по маршруту транзиту не допускається, як і виконання дій з навантаження чи розвантаження.

Фото: прикордонники стежать за рухом іноземних суден (dpsu.gov.ua)