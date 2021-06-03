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Украине необходимо усиливать охрану границы с Беларусью, - глава ГПСУ

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Украина, Четверг 03 июня 2021 19:13
Украине необходимо усиливать охрану границы с Беларусью, - глава ГПСУ Фото: Украина будет усиливать охрану границы с Беларусью (фото mvs.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Украинские пограничники продолжат наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Несмотря на то, что ситуация на этом участке стабильная, национальная безопасность Украины должна быть обеспечена от всех возможных угроз.

Об этом заявил председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко, передает пресс-служба МВД.

Дейнеко осуществил воздушный мониторинг границы по участку Житомирского пограничного отряда. Кроме этого, он проверил как осуществляется охрана "зеленого" участка госграницы и проходят работы по обозначению границы на местности.

"Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения. И хотя на сегодня, обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильная, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз", - отметил Дейнеко, общаясь с руководством отряда и пограничных подразделений.

Он добавил, что Госпогранслужба учитывает всю информацию, которая может повлиять на охрану границы и максимально привлекает все необходимые ресурсы.

Напомним, в апреле, во время концентрации войск РФ у границ Украины и на оккупированных территориях, украинские пограничники на границе с Беларусью были переведены на усиленный режим несения службы. При этом скоплений войск на этом участке украинской границы не наблюдалось.

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