Украине необходимо усиливать охрану границы с Беларусью, - глава ГПСУ

Украинские пограничники продолжат наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Несмотря на то, что ситуация на этом участке стабильная, национальная безопасность Украины должна быть обеспечена от всех возможных угроз.

Дейнеко осуществил воздушный мониторинг границы по участку Житомирского пограничного отряда. Кроме этого, он проверил как осуществляется охрана "зеленого" участка госграницы и проходят работы по обозначению границы на местности.

"Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в том числе и границ зоны отчуждения. И хотя на сегодня, обстановка на границе с Республикой Беларусь стабильная, а охрана границы осуществляется усиленно, мы и дальше усиливаем наши технические и инженерные возможности. Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз", - отметил Дейнеко, общаясь с руководством отряда и пограничных подразделений.

Он добавил, что Госпогранслужба учитывает всю информацию, которая может повлиять на охрану границы и максимально привлекает все необходимые ресурсы.