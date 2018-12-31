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Украинские пограничники 800 раз отказывались от взяток в 2018 году

Новости » Общество    31.12.2018 - 21:35
Украинские пограничники 800 раз отказывались от взяток в 2018 году
Иллюстративное фото (dn.gov.ua.jpg)

Две попытки дать взятки были зафиксированы 30 декабря

В течение 2018 года было зафиксировано почти 800 случаев предложения взяток сотрудникам Государственной пограничной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В частности, две попытки дать взятки пограничникам было зафиксировано за прошедшие сутки.

Так, вечером 30 декабря в пункт пропуска "Лужанка" автомобилем "Ауди", австрийской регистрации, в качестве пассажира прибыл гражданин Российской Федерации. С целью беспрепятственного пересечения государственной границы россиянин решил предложить украинским пограничникам взятку. На паспортный контроль 43-летний мужчина предоставил загранпаспорт гражданина РФ, вложив в него 20 евро.

Военнослужащий отказался от взятки. В ходе проверки выяснилось, что иностранец уже пытался пересечь украинско-венгерскую границу в пункте пропуска "Тиса", но не смог подтвердить цель своего пребывания на территории Украины, за что ему и отказали в пропуске.

Кроме того, за прошедшие сутки в пункте пропуска "Шегини" во время выезда из Украины украинец предложил пограничники 1 тыс. гривен за пропуск без согласия матери несовершеннолетнего ребенка.

В обоих случаях нарушителей передали представителям Нацполиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения гражданами уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

Напомним, сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в преддверии Нового года и Рождества усилили меры по охране государственной границы.

РБК-Украина сообщало, что на границе между Польшей и Украиной закрывается пешеходный пункт пропуска.

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