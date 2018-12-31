Украина усилила контроль на границе на период праздников

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Пограничники будут осуществлять углубленную проверку граждан и транспорта

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) перед Новым годом и Рождеством усилили меры по охране государственной границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДПСУ.

Как отмечается, особое внимание будет уделяться гражданам, которые являются выходцами из стран миграционного риска. Будет осуществляться углубленная проверка паспортных документов и противодействие попыткам перемещения через государственную границу оружия, взрывчатых и радиоактивных веществ и средств террора.

Кроме того, особое внимание в период праздничных дней уделяется функционированию контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных на линии соприкосновения в районе проведения ООС.

"В течение двух дней через линию столкновения пропущено более 53 тысяч человек и около 8 тысяч транспортных средств. Стоит заметить, что на новогодние и рождественские праздники все КПВВ на админгранице с ВОТ АР Крым и линии соприкосновения в районе проведения ООС будут работать в штатном режиме. Ограничение может быть применено только в случае обострения ситуации и угрозы жизни людей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время приняты меры для обеспечения безопасного и максимально быстрого пересечения государственной границы гражданами.

Напомним, полиция будет работать в усиленном режиме на время проведения новогодних и рождественских праздников.

Ранее РБК-Украина сообщало, что полиция усиленно будет дежурить вблизи храмов, церквей и мест проведения религиозных служб во время проведения новогодних и рождественских праздников.