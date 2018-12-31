Українські прикордонники 800 разів відмовлялися від хабарів у 2018 році

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Дві спроби дати хабарі були зафіксовані 30 грудня

Протягом 2018 року було зафіксовано майже 800 випадків пропонування хабарів співробітникам Державної прикордонної служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Зокрема, дві спроби дати хабара прикордонникам було зафіксовано минулої доби.

Так, ввечері 30 грудня до пункту пропуску "Лужанка" автомобілем "Ауді", австрійської реєстрації, як пасажир прибув громадянин Російської Федерації. З метою безперешкодного перетину державного кордону росіянин вирішив запропонувати українським прикордонникам хабар. На паспортний контроль 43-річний чоловік надав закордонний паспорт громадянина РФ, вклавши в нього 20 євро.

Військовослужбовець відмовився від хабара. У ході перевірки з’ясувалось, що іноземець вже намагався перетнути українсько-угорський кордон в пункті пропуску "Тиса", але не зміг підтвердити мету свого перебування на території України, через що йому й відмовили у пропуску.

Крім того, минулої доби у пункті пропуску "Шегині" під час виїзду з України українець запропонував прикордонники 1 тис. гривень за пропуск без згоди матері неповнолітньої дитини.

В обох випадках порушників передали представникам Нацполіції, які й займаються об’єктивним з’ясуванням вчинення громадянами кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) напередодні Нового року та Різдва посилили заходи з охорони державного кордону.

РБК-Україна повідомляло, що на кордоні між Польщею та Україною закривається пішохідний пункт пропуску.