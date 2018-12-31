ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

На границе между Польшей и Украиной закрывается пешеходный пункт пропуска

Новости » Общество    31.12.2018 - 19:17
На границе между Польшей и Украиной закрывается пешеходный пункт пропуска
Фото: переход в Угринове (wikimedia.org)

Действие пилотного проекта заканчивается 31 декабря

Пилотный проект обслуживания пешеходного движения на границе между Польшей и Украиной истекает 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, пешеходы могли пересечь границу в пограничном пункте пропуска Долгобычев-Угринов. Однако, это происходило благодаря пилотной программе и было временным.

"Это решение главного коменданта пограничной службы, который обратил внимание, что этот пешеходный переход не выполняет технических условий таможенного оформления пешеходного движения, возникает немало угроз. А что будет дальше? Воевода подаст ходатайство в государственный бюджет лишь на 2020 год, в этом году такое ходатайство отклонено и проект не будет реализован. Ходатайство будет касаться улучшения инфраструктуры в этом контрольно-пропускном пункте, чтобы было можно восстановить пешеходное движение", - объяснил пресс-секретарь люблинского воеводы Марек Вечежак.

Сообщается, что в течение суток границу в пункте пропуска Долгобычев-Угринов пересекало примерно 3500 человек, в том числе пешком или на велосипеде примерно 850 человек. Задачей пилотного проекта было уменьшить движение на соседних автомобильных КПП с Украиной в Гребенному и Зосине, которыми пользуется много путников, следующих до Львова.

Ранее в ГПСУ сообщали, что после закрытия пешеходного перехода в Угринове на украино-польской границе останется только один - в "Шегини".

Напомним, МИД советует гражданам Украины, которые планируют поездку в Польшу или возвращаются оттуда домой, в период до 15 января 2019 года избегать путешествий автомобильным транспортом.

Украина усилила контроль на границе на период праздников Дуда призвал сохранить и усилить санкции против РФ
Новости Украины Польшаграница
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь