На границе между Польшей и Украиной закрывается пешеходный пункт пропуска

Фото: переход в Угринове (wikimedia.org)

Действие пилотного проекта заканчивается 31 декабря

Пилотный проект обслуживания пешеходного движения на границе между Польшей и Украиной истекает 31 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как отмечается, пешеходы могли пересечь границу в пограничном пункте пропуска Долгобычев-Угринов. Однако, это происходило благодаря пилотной программе и было временным.

"Это решение главного коменданта пограничной службы, который обратил внимание, что этот пешеходный переход не выполняет технических условий таможенного оформления пешеходного движения, возникает немало угроз. А что будет дальше? Воевода подаст ходатайство в государственный бюджет лишь на 2020 год, в этом году такое ходатайство отклонено и проект не будет реализован. Ходатайство будет касаться улучшения инфраструктуры в этом контрольно-пропускном пункте, чтобы было можно восстановить пешеходное движение", - объяснил пресс-секретарь люблинского воеводы Марек Вечежак.

Сообщается, что в течение суток границу в пункте пропуска Долгобычев-Угринов пересекало примерно 3500 человек, в том числе пешком или на велосипеде примерно 850 человек. Задачей пилотного проекта было уменьшить движение на соседних автомобильных КПП с Украиной в Гребенному и Зосине, которыми пользуется много путников, следующих до Львова.

Ранее в ГПСУ сообщали, что после закрытия пешеходного перехода в Угринове на украино-польской границе останется только один - в "Шегини".

Напомним, МИД советует гражданам Украины, которые планируют поездку в Польшу или возвращаются оттуда домой, в период до 15 января 2019 года избегать путешествий автомобильным транспортом.