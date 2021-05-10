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Украинские клубы в екрокубках: кто и когда стартует

Автор: Игорь Литвиненко

По итогам сезона Украинской Премьер-лиги пять клубов пробились в еврокубки - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". Первыми в еврокубках стартуют полтавчане.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Так, "Динамо" и "Шахтер" будут представлять Украину в Лиге чемпионов, "Заря" - в Лиге Европы, а "Колос" и "Ворскла" - в Лиге конференций.

Киевляне стартуют сразу с группового этапа ЛЧ, а вот "горняки" начнут выступления с третьего раунда квалификации. Для прохода в группу "Шахтеру" нужно будет пройти двоих соперников. В случае поражения дончане автоматически перейдет в группу ЛЕ.

Также с плей-офф, но в Лиге Европы, стартует "Заря". В случае неудачи луганчане попадут в групповой раунд Лиги конференций.

Для попадания в основную сетку ЛФ "Колосу" придется пройти двоих соперников, "Ворскле" - троих.

График старта украинских клубов в еврокубках:

Лига чемпионов

  • "Динамо": первый тур группы 14-15 сентября, жеребьевка 26 августа;
  • "Шахтер": третий раунд квалификации, матчи 3-4 и 10 августа, жеребьевка 19 июля;

Лига Европы

  • "Заря": плей-офф квалификации, матчи 19 и 26 августа, жеребьевка 2 августа;

Лига конференций

  • "Колос": третий квалификационный раунд, матчи 5 и 12 августа, жеребьевка 19 июля;
  • "Ворскла": второй квалификационный раунд, матчи 22 и 29 июля, жеребьевка 16 июня.

Напомним, интрига с последним местом в Лиге конференций сохранялась до последнего тура, где "Ворскла" смогла обойти "Десну", которая уступила "Мариуполю".

Подробнее об итогах сезона УПЛ читайте в материале РБК-Украина.

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