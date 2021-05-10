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Українські клуби в екрокубках: хто і коли стартує

Автор: Ігор Литвиненко

За підсумками сезону Української Прем'єр-ліги п'ять клубів пробилися в єврокубки - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла". Першими в єврокубках стартують полтавці.

Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).

Так, "Динамо" і "Шахтар" представлятимуть Україну в Лізі чемпіонів, "Зоря" - в Лізі Європи, а "Колос" і "Ворскла" - в Лізі конференцій.

Кияни стартують одразу з групового етапу ЛЧ, а ось "гірники" почнуть виступи з третього раунду кваліфікації. Для проходу в групу "Шахтарю" потрібно буде пройти двох суперників. У разі поразки донеччани автоматично перейде в групу ЛЄ.

Також з плей-офф, але в Лізі Європи, стартує "Зоря". У разі невдачі луганчани потраплять до групового раунду Ліги конференцій.

Для попадання в основну сітку ЛФ "Колоса" доведеться пройти двох суперників, "Ворсклі" - трьох.

Графік старту українських клубів у єврокубках:

Ліга чемпіонів

  • "Динамо": перший тур групи 14-15 вересня, жеребкування 26 серпня;
  • "Шахтар": третій раунд кваліфікації, матчі 3-4 і 10 серпня, жеребкування 19 липня;

Ліга Європи

  • "Зоря": плей-офф кваліфікації, матчі 19 і 26 серпня, жеребкування 2 серпня;

Ліга конференцій

  • "Колос": третій кваліфікаційний раунд, матчі 5 і 12 серпня, жеребкування 19 липня;
  • "Ворскла": другий кваліфікаційний раунд, матчі 22 і 29 липня, жеребкування 16 червня.

Нагадаємо, інтрига з останнім місцем в Лізі конференцій зберігалася до останнього туру, де "Ворскла" змогла обійти "Десну", яка поступилася "Маріуполю".

Детальніше про підсумки сезону УПЛ читайте в матеріалі РБК-Україна.

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