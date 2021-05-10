Українські клуби в екрокубках: хто і коли стартує

Так, "Динамо" і "Шахтар" представлятимуть Україну в Лізі чемпіонів, "Зоря" - в Лізі Європи, а "Колос" і "Ворскла" - в Лізі конференцій.

Кияни стартують одразу з групового етапу ЛЧ, а ось "гірники" почнуть виступи з третього раунду кваліфікації. Для проходу в групу "Шахтарю" потрібно буде пройти двох суперників. У разі поразки донеччани автоматично перейде в групу ЛЄ.

Також з плей-офф, але в Лізі Європи, стартує "Зоря". У разі невдачі луганчани потраплять до групового раунду Ліги конференцій.

Для попадання в основну сітку ЛФ "Колоса" доведеться пройти двох суперників, "Ворсклі" - трьох.

Графік старту українських клубів у єврокубках:

Ліга чемпіонів

"Динамо": перший тур групи 14-15 вересня, жеребкування 26 серпня;

перший тур групи 14-15 вересня, жеребкування 26 серпня; "Шахтар": третій раунд кваліфікації, матчі 3-4 і 10 серпня, жеребкування 19 липня;

Ліга Європи

"Зоря": плей-офф кваліфікації, матчі 19 і 26 серпня, жеребкування 2 серпня;

Ліга конференцій