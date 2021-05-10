Українські клуби в екрокубках: хто і коли стартує

За підсумками сезону Української Прем'єр-ліги п'ять клубів пробилися в єврокубки - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла". Першими в єврокубках стартують полтавці.
Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).
Так, "Динамо" і "Шахтар" представлятимуть Україну в Лізі чемпіонів, "Зоря" - в Лізі Європи, а "Колос" і "Ворскла" - в Лізі конференцій.
Кияни стартують одразу з групового етапу ЛЧ, а ось "гірники" почнуть виступи з третього раунду кваліфікації. Для проходу в групу "Шахтарю" потрібно буде пройти двох суперників. У разі поразки донеччани автоматично перейде в групу ЛЄ.
Також з плей-офф, але в Лізі Європи, стартує "Зоря". У разі невдачі луганчани потраплять до групового раунду Ліги конференцій.
Для попадання в основну сітку ЛФ "Колоса" доведеться пройти двох суперників, "Ворсклі" - трьох.
Графік старту українських клубів у єврокубках:
Нагадаємо, інтрига з останнім місцем в Лізі конференцій зберігалася до останнього туру, де "Ворскла" змогла обійти "Десну", яка поступилася "Маріуполю".
Детальніше про підсумки сезону УПЛ читайте в матеріалі РБК-Україна.