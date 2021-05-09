Последний тур УПЛ: "Динамо" побеждает "Колос", "Ворскла" пробилась в Лигу конференций

"Колос" - "Динамо" 0:3

Для "Динамо" этот поединок турнирной мотивации не нес абсолютно. "Колос" также уже гарантировал себе участие в Лиге конференций, правда, оставался вопрос, с какого квалификационного раунда стартует клуб из Коваливки. В случае поражения и победы "Десны", "Колос" опустился бы на пятую строчку и стартовал бы со 2-го раунда квалификации. Если бы "Десна" проиграла, а "Ворскла" выиграла - с 3-го. Победа или ничья для "Колоса" обеспечивала четвертую строчку. Но этого не случилось. Коваливцы разгромно уступили чемпиону, пропустив трижды - голы на счету Гармаша (45-я минута), Шапаренко (57) и Миколенко (65).

"Мариуполь" - "Десна" 4:1

На перерыв "Десна" уходила в более чем хорошем настроении. На 44-й минуте черниговцы вышли вперед, благодаря голу Конопли. Но уже во втором тайме за три минуты все перевернулось с ног на голову. Сперва на 59-й минуте счет в матче сравнял Очеретько. А еще через три минуты "Десна" осталась в меньшинстве - вторую желтую карточку за четыре минуты заработал Домбровский. И уже в следующем моменте "Мариуполь" забил второй гол в ворота черниговцев - отметился Сикан. После этого "Десна" "поплыла" и пропустила еще дважды до конца матча - голы на счету Сикана (76) и Бондаренко (85).

"Минай" - "Ворскла" 1:2

Поединок начался очень резво. Уже на 7-йминуте "Минай заработал пенальти, который четко реализовал Хахльов. А спустя еще семь минут полтавчане счет сравняли, благодаря усилиям Кане. Под конец первой половины уже "Ворскла" получила возможность пробить пенальти, который реализовал лучший бомбардир УПЛ Кулач - 1:2.

В итоге "Колос" занимает четвертое место и стартует в Лиге конференций со 2-го квалификационного раунда. "Ворскла" же начнет свое участие в ЛФ на раунд раньше. "Десна" оказалась третьей лишней в борьбе за еврокубки.

"Заря", хоть и победила "Александрию" сегодня 2:1, но место в плей-офф Лиги Европы гарантировала себе еще ранее. "Шахтер" и "Динамо" сыграют в Лиге чемпионов, причем киевляне сразу с группового этапа, а дончане - с раунда плей-офф.

Также сегодня в 17:00 состоится еще три матча последнего тура УПЛ:

"Шахтер" - "Ингулец"

"Днепр-1" - "Рух"

"Львов" - "Олимпик"

В этих матчах турнирной мотивации ни у кого нет.