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Украинские энергетические компании судятся с Россией в США из-за судебного решения по Крыму

Фото: украинские компании судятся с Россией (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Украинские компании требуют, чтобы федеральный суд США обязал Россию выплатить почти 35 миллионов долларов. Решение о взыскании было вынесено приговором швейцарского суда, но РФ деньги не отдала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В субботу, 9 апреля, 11 украинских компаний заявили в петиции в федеральный суд Вашингтона, что они управляли заправочными станциями и офисом в Крыму, которые были захвачены Россией в 2014 году.

Согласно судебным документам, в 2019 году швейцарские судьи постановили, что российская сторона должна выплатить украинским компаниям 34,5 миллиона долларов.

Юрист компаний Джеймс Бойкин заявил, что замораживание российских активов в рамках недавних санкций США сможет позволить его клиентам получить данные средства.

"Если средства будут предоставлены людям, пострадавшим от российской агрессии, я не понимаю, почему Крым и люди, которые проиграли в результате аннексии, должны быть исключением", - заявил Бойкин.

В петиции говорится, что российские силы захватили и разграбили заправочные станции, принадлежащие компаниям, потому что украинский миллиардер Игорь Коломойский был их совладельцем и критиковал Кремль. Коломойский попал под санкции США в 2021 году за предполагаемую коррупцию.

Россия не участвовала в арбитражном суде, но обжаловала решение в Федеральном верховном суде Швейцарии, который отклонил апелляцию России.

Напомним, Евросоюз направит в Украину миссию для сбора доказательств военных преступлений.

Ранее Россия назвала ответный шаг в случае объявления ей суверенного дефолта.

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