Українські енергетичні компанії судяться з Росією в США через судове рішення щодо Криму

У суботу, 9 квітня, 11 українських компаній заявили в петиції до Федерального суду Вашингтона, що вони керували заправними станціями і офісом в Криму, які були захоплені Росією у 2014 році.

Згідно з судовими документами, у 2019 році швейцарські судді постановили, що російська сторона повинна виплатити українським компаніям 34,5 мільйона доларів.

Юрист компаній Джеймс Бойкін заявив, що заморожування російських активів в рамках недавніх санкцій США зможе дозволити його клієнтам отримати дані кошти.

"Якщо кошти будуть надані людям, постраждалим від російської агресії, я не розумію, чому Крим і люди, які програли в результаті анексії, повинні бути винятком", - заявив Бойкін.

У петиції йдеться, що російські сили захопили і розграбували заправні станції, що належать компаніям, тому що український мільярдер Ігор Коломойський був їх співвласником і критикував Кремль. Коломойський потрапив під санкції США у 2021 році за передбачувану корупцію.

Росія не брала участі в арбітражному суді, але оскаржила рішення у Федеральному Верховному суді Швейцарії, який відхилив апеляцію Росії.