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Россия назвала ответный шаг в случае объявления ей суверенного дефолта

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Москва, Понедельник 11 апреля 2022 01:48
Россия назвала ответный шаг в случае объявления ей суверенного дефолта Центробанк России (Фото: cbr.ru)
Автор: Константин Широкун

Министр финансов России Антон Силуанов объявил, что в случае объявления РФ суверенного дефолта со стороны инвесторов, его ведомство подаст на инвесторов в суд. Чиновник убежден, что государство придерживается всех сроков по обязательным выплатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Конечно, мы подадим в суд, потому что мы предприняли все необходимые шаги для того, чтобы инвесторы получили свои платежи, оснований для суверенного дефолта нет", — отмечает Силуанов.

Под суверенным дефолтом подразумевают банкротство государства, которое обычно связано с упадком большинства секторов экономики и неплатёжеспособностью по внешним и внутренним долговым обязательствам.

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