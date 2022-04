ЕС направит в Украину миссию для сбора доказательств военных преступлений

По его словам, для работы по выявлению военных преступлений будут выделены финансовые средства.

Также в понедельник, 11 апреля, главы МИД Евросоюза встретились с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом для обсуждения дальнейших действий касательно Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Виновных в тяжких преступлениях нужно привлечь к ответственности", - отметил он.

По его словам, Латвия поддерживает работу прокурора и внесла 100 тысяч евро для финансирования.

