ЕС направит в Украину миссию для сбора доказательств военных преступлений
Главы Министерств иностранных дел стран ЕС согласовали отправление в Украину специальной миссии. Она займется сбором доказательств военных преступлений России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
По его словам, для работы по выявлению военных преступлений будут выделены финансовые средства.
Также в понедельник, 11 апреля, главы МИД Евросоюза встретились с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом для обсуждения дальнейших действий касательно Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
"Виновных в тяжких преступлениях нужно привлечь к ответственности", - отметил он.
По его словам, Латвия поддерживает работу прокурора и внесла 100 тысяч евро для финансирования.
#EU FMs meet with Prosecutor of @IntlCrimCourt @KarimKhanQC to discuss ongoing investigation in atrocities committed by #Russia in #Ukraine. #Latvia supports his work and contributed 100000 € to the work of his Office, perpetrators of grave crimes must be held accountable— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 11, 2022
Напомним, страны ЕС пока не пришли к общему решению относительно отказа от российской нефти и газа.
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