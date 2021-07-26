Украинские экологические нормативы не должны быть более жесткими, чем европейские, - ФРУ

Сейчас в Украине действует 11 приказов Министерства окружающей среды, которые утверждают технормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ из отдельного оборудования. Срок действия этих нормативов, в соответствии с приказами, заканчивается в 2022-24 годах. После окончания срока действия текущих технормативов вступают в силу более жесткие, так называемые перспективные технормативы, объясняется в письме.

Однако законодательством ЕС, в частности Директивой 2010/75/ ЕС Европарламента и Совета о промышленных выбросах, предусмотрены более длительные сроки введения перспективных технормативов, чем те, в которые предлагают вложиться украинским промышленникам, подчеркивают в ФРУ.

"Директивы ЕС учитывают индивидуальное техническое и экономическое развитие стран-членов ЕС, а также реальное технологическое и экономическое состояние предприятий, работающих в соответствующих странах. Поэтому государства-члены ЕС имели право и возможность установить и ввести национальный переходный план для существующих установок, новых установок и после холодного ремонта", - подчеркивают в ФРУ.

Члены ФРУ добавляют: стоимость перехода на перспективные технормативы составит по отдельным отраслям от десятков до сотен миллионов евро, а, например, для коксохимической отрасли - до 3 миллиардов евро.

"Такой объем инвестиций в краткосрочной перспективе поставит большинство отраслей на грань прекращения деятельности. Соответственно, будут потеряны внутренний рынок и экспорт, более 100 тыс. рабочих мест в стеклянной и смежных отраслях, доходы бюджетов всех уровней. При этом правительства европейских стран в процессе экологической модернизации предприятий компенсировали предприятиям до 50% затрат на установку елекитрофильтров", - отметили в ФРУ.

Именно поэтому в Федерации просят Министерство окружающей среды, Минэкономики и Минагрополитики с участием ФРУ и отраслевых объединений бизнеса, подготовить и провести отдельное совещание, на котором найти оптимальные решения по этому вопросу.