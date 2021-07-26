Українські екологічні нормативи не повинні бути жорсткішими, ніж європейські, - ФРУ

Зараз в Україні діє 11 наказів Міндовкілля, які затверджують технормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із окремого устаткування. Строк дії цих нормативів, згідно з наказами, закінчується у 2022-24 роках. Після закінчення строку дії поточних технормативів набувають чинності більш жорсткі, так звані перспективні технормативи, пояснюється у листі.

Проте законодавством ЄС, зокрема Директивою 2010/75/ЄС Європарламенту та Ради про промислові викиди, передбачені триваліші терміни запровадження перспективних технормативів, ніж ті, в які пропонують вкластися українським промисловцям, підкреслюють у ФРУ.

"Директиви ЄС зважають на індивідуальний технічний і економічний розвиток країн-членів ЄС, а також реальний технологічний та економічний стан підприємств, що працюють у відповідних країнах. Тому держави-члени ЄС мали право і можливість встановити та запровадити національний перехідний план для існуючих установок, нових установок та після холодного ремонту", - підкреслюють у ФРУ.

Члени ФРУ наголошують: вартість переходу на перспективні технормативи складе по окремим галузям від десятків до сотень мільйонів євро, а, наприклад, для коксохімічної галузі - до 3 мільярдів євро.

"Такий обсяг інвестицій у короткостроковій перспективі поставить більшість галузей на межу припинення діяльності. Відповідно, буде втрачено внутрішній ринок та експорт, більше 100 тис. робочих місць у скляній та суміжних галузях, доходи бюджетів всіх рівнів. При цьому уряди європейських країн в процесі екологічної модернізації підприємств компенсували підприємствам до 50% витрат на встановлення елекітрофільтрів", - наголосили у ФРУ.

Саме тому в Федерації просять Міндовкілля, Мінекономіки та Мінагрополітики, за участі ФРУ та галузевих об’єднань бізнесу, підготувати та провести окрему нараду, на якій знайти оптимальні рішення щодо цього питання.