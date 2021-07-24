Украинские дзюдоисты сегодня поборются за медали Олимпиады-2020
Фото: украинские дзюдоисты поборются за медали (facebook.com/olympicua)
Дзюдоисты из Украины будут соревноваться за медали Олимпийских игр в Токио. Начало финального блока стартует в 11:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.
Так, представительница Украины в весовой категории до 48 кг Дарья Белодид победила соперниц из Сербии и Португалии и в полуфинале встретится с хозяйкой татами Фуна Тонаки.
Артем Лесюк (до 60 кг) после поражения от дзюдоиста из Франции перешел в "утешительную сетку", где на него в первой схватке ждет Торнике Чакадуа из Нидерландов.
На Играх будут представлены 33 вида спорта (украинцы будут бороться за награды в 25 из них). Подробнее о расписание соревнования Олимпиады читайте в материале РБК-Украина.
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