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Украинские дзюдоисты сегодня поборются за медали Олимпиады-2020  

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Суббота 24 июля 2021 08:41
Украинские дзюдоисты сегодня поборются за медали Олимпиады-2020   Фото: украинские дзюдоисты поборются за медали (facebook.com/olympicua)
Автор: РБК-Украина

Дзюдоисты из Украины будут соревноваться за медали Олимпийских игр в Токио. Начало финального блока стартует в 11:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК.

Так, представительница Украины в весовой категории до 48 кг Дарья Белодид победила соперниц из Сербии и Португалии и в полуфинале встретится с хозяйкой татами Фуна Тонаки.

Артем Лесюк (до 60 кг) после поражения от дзюдоиста из Франции перешел в "утешительную сетку", где на него в первой схватке ждет Торнике Чакадуа из Нидерландов.

На Играх будут представлены 33 вида спорта (украинцы будут бороться за награды в 25 из них). Подробнее о расписание соревнования Олимпиады читайте в материале РБК-Украина.

Ранее сообщалось, где и когда смотреть Олимпиаду-2020.

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