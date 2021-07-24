Украинские дзюдоисты сегодня поборются за медали Олимпиады-2020  

Дзюдоисты из Украины будут соревноваться за медали Олимпийских игр в Токио. Начало финального блока стартует в 11:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НОК .

Так, представительница Украины в весовой категории до 48 кг Дарья Белодид победила соперниц из Сербии и Португалии и в полуфинале встретится с хозяйкой татами Фуна Тонаки.

Артем Лесюк (до 60 кг) после поражения от дзюдоиста из Франции перешел в "утешительную сетку", где на него в первой схватке ждет Торнике Чакадуа из Нидерландов.