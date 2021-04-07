Украинские чиновники в этом году задекларировали биткоинов на 75 млрд грн, - Федоров
В этом году украинские чиновники задекларировали 46 351 биткоинов на сумму 75 миллиардов гривен. Такие данные зафиксированы в декларациях 652 чиновников.
Об этом в своем Telegram сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Министр предположил, что это может быть попыткой "отбелить" деньги, или свидетельствовать о большом количестве "дальновидных инвесторов".
"В этом году 652 украинских чиновника задекларировали 46 351 биткоинов на 75 млрд грн. Или они их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кеш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали.", - написал Федоров.
Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции уже начало проверку электронных деклараций, которые подали украинские чиновники.
Добавим, компания Tesla начала продажи своих автомобилей за биткоины. Пока что такая возможность доступна только на территории США. За пределами Соединенных Штатов Америки такая опция станет возможной в течение текущего года.
Стоимость самой дешевой модели автомобиля Tesla (Модель 3) в США стартует от 30 тысяч долларов.
Ранее РБК-Украина писало, что благодаря подорожанию стоимость всех биткоинов в обращении приближается к 1 трлн долларов.