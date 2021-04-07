Українські посадовці цьогоріч задекларували біткоїнів на 75 млрд грн, - Федоров

Міністр припустив, що це може бути спробою "відбілити" гроші, або свідчити про велику кількість "далекоглядних інвесторів".

"Цього року 652 українських чиновника задекларували 46 351 біткоїни на 75 млрд грн. Або вони їх нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали", - написав Федоров.