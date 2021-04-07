ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українські посадовці цьогоріч задекларували біткоїнів на 75 млрд грн, - Федоров

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 14:02
Українські посадовці цьогоріч задекларували біткоїнів на 75 млрд грн, - Федоров Фото: українські посадовці задекларували 46 351 біткоїнів (cryptoparrot.com)
Автор: Андрій Василюк

Цьогоріч українські посадовці задекларували 46 351 біткоїнів на суму 75 мільярдів гривень. Такі дані зафіксовані у деклараціях 652 чиновників.

Про це у своєму Telegram повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Міністр припустив, що це може бути спробою "відбілити" гроші, або свідчити про велику кількість "далекоглядних інвесторів".

"Цього року 652 українських чиновника задекларували 46 351 біткоїни на 75 млрд грн. Або вони їх нафантазували, щоб потім виправдати свій кеш і відбілити гроші, або прогресивних і далекоглядних інвесторів у нас більше, ніж ми думали", - написав Федоров.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції вже почало перевірку електронних декларацій, які подали українські посадовці.

Додамо, компанія Tesla почала продаж своїх автомобілів за біткоїни. Поки що така можливість доступна лише на території США. За межами Сполучених Штатів Америки така опція стане можливою протягом поточного року.

Вартість найдешевшої моделі автомобіля Tesla (Модель 3) в США стартує від 30 тисяч доларів.

Раніше РБК-Україна писало, що завдяки подорожчанню вартість всіх біткойнів в обігу наближається до 1 трлн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Фінанси біткоін
NEWS
Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату
Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну