Кампания декларирования в 2021 году завершилась: НАПК начало проверку

За период кампании декларирования в реестр поступило 791 872 декларации, из которых 720 509 - ежегодные декларации действующих чиновников. Еще 71 363 декларации подали лица, прекратившие работать в органах власти в прошлом году.

Уже начата полная проверка 251 декларации чиновников. Глава НАПК отметил, что проверка осуществляется по четкому порядку без всякой дискреции.

"Прежде всего проверяем чиновников, среди которых министры, заместители министров, судьи КСУ и Верховного суда, депутаты Верховной рады. В случае, если НАПК закончило проверку декларации чиновника за 2019 году, в этом году его декларация в порядке очереди не будет проверяться", - сообщил он.

По словам Новикова, в списке также те лица, проверку деклараций которых инициируют и журналисты. Первые результаты проверок будут опубликованы менее чем за три месяца.