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Биткойн обновил рекорд, капитализация приблизилась к 1 триллиону долларов

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 15:25
Биткойн обновил рекорд, капитализация приблизилась к 1 триллиону долларов Фото: биткойн (cryptoparrot.com)
Автор: Александр Белоус

Биткойн подорожал в четверг, 19 февраля, на 2,6% до исторического максимума в 52 932 доллара. Рыночная капитализация - стоимость всех биткойнов в обращении - составила около 982 миллиардов долларов

Об этом сообщает агентство Reuters.

Самая популярная в мире криптовалюта за неделю подорожала более чем на 8%. В этом месяце она выросла примерно на 60%.

Рост биткойна был вызван признаками того, что он завоевывает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon.

Тем не менее, многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли.

Аналитики JP Morgan заявили, что текущие цены биткойна намного выше оценок справедливой стоимости. Широкое распространение увеличивает корреляцию биткойнов с циклическими активами, которые растут и падают с экономическими изменениями, что, в свою очередь, снижает выгоды от диверсификации в криптовалюту.

Другие инвесторы на этой неделе заявили, что волатильность биткойна представляет собой препятствие для его амбиций стать широко распространенным средством платежа.

В четверг глава Tesla Илон Маск, чьи твиты способствовали росту биткойна, сказал, что владение криптовалютой лучше, чем владение наличными. Он также обосновывал недавнюю покупку Tesla биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов, которая вызвала массовый интерес к цифровой валюте.

Отметим, биткойн растет на фоне подъема на мировых финансовых рынках. Инвесторы вкладываются в надежде на дополнительную финансовую помощь, которая должна вывести крупнейшую экономику мира из спада, вызванного коронавирусом.

Напомним, Bank of America предупредил о "пузырях" акций технологических компаний и биткойна. Как отмечает банк, беспрецедентные суммы денег, брошенные политиками на мировые финансовые рынки, подняли акции технологических компаний до рекордных значений, поскольку инвесторы погнались за доходностью инвестиций от биткойнов до реальных активов.

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