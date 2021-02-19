Биткойн обновил рекорд, капитализация приблизилась к 1 триллиону долларов

Биткойн подорожал в четверг, 19 февраля, на 2,6% до исторического максимума в 52 932 доллара. Рыночная капитализация - стоимость всех биткойнов в обращении - составила около 982 миллиардов долларов

Самая популярная в мире криптовалюта за неделю подорожала более чем на 8%. В этом месяце она выросла примерно на 60%.

Рост биткойна был вызван признаками того, что он завоевывает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon.

Тем не менее, многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли.

Аналитики JP Morgan заявили, что текущие цены биткойна намного выше оценок справедливой стоимости. Широкое распространение увеличивает корреляцию биткойнов с циклическими активами, которые растут и падают с экономическими изменениями, что, в свою очередь, снижает выгоды от диверсификации в криптовалюту.

Другие инвесторы на этой неделе заявили, что волатильность биткойна представляет собой препятствие для его амбиций стать широко распространенным средством платежа.

В четверг глава Tesla Илон Маск, чьи твиты способствовали росту биткойна, сказал, что владение криптовалютой лучше, чем владение наличными. Он также обосновывал недавнюю покупку Tesla биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов, которая вызвала массовый интерес к цифровой валюте.