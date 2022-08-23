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ВСУ ликвидировали 150 оккупантов и систему ПВО: названы новые потери РФ в Украине

Новина українською →
Вторник 23 августа 2022 09:06
ВСУ ликвидировали 150 оккупантов и систему ПВО: названы новые потери РФ в Украине Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 45550 военнослужащих. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 военных страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.

Общие боевые потери России на 23 августа ориентировочно составили:

  • личного состава - около 45550 (+150) человек ликвидировано;
  • танков - 1921 (+2);
  • боевых бронированных машин - 4238 (+8);
  • артиллерийских систем - 1033 (+1);
  • РСЗО - 266 (+0);
  • средства ПВО - 146 (+1);
  • самолетов - 234 (+0);
  • вертолетов - 198 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 817 (+2);
  • крылатые ракеты - 195 (+1);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3150 (+1);
  • специальной техники - 99 (+0).

Напомним, украинские военные уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке.

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