ВСУ ликвидировали 150 оккупантов и систему ПВО: названы новые потери РФ в Украине
Фото: Россия продолжает нести потери в войне против Украины (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 45550 военнослужащих. За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 150 военных страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Наибольшие потери за прошедшие сутки российские оккупанты понесли на Донецком направлении.
Общие боевые потери России на 23 августа ориентировочно составили:
- личного состава - около 45550 (+150) человек ликвидировано;
- танков - 1921 (+2);
- боевых бронированных машин - 4238 (+8);
- артиллерийских систем - 1033 (+1);
- РСЗО - 266 (+0);
- средства ПВО - 146 (+1);
- самолетов - 234 (+0);
- вертолетов - 198 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 817 (+2);
- крылатые ракеты - 195 (+1);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3150 (+1);
- специальной техники - 99 (+0).
Напомним, украинские военные уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке.
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