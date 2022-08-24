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Українські бійці вночі збили російський вертоліт Ка-52

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Україна, Середа 24 серпня 2022 08:36
Українські бійці вночі збили російський вертоліт Ка-52 Фото: українські бійці вночі збили російський вертоліт Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники збили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожу ціль приземлили сьогодні вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряних сил ЗСУ.

"Близько першої ночі 24 серпня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вже майже 200 своїх вертольотів.

Додамо, у вівторок, 23 серпня, українські військові "приземлили" ще п'ять ворожих безпілотників.

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