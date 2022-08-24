Українські бійці вночі збили російський вертоліт Ка-52
Фото: українські бійці вночі збили російський вертоліт Ка-52 (wikipedia.org)
Українські захисники збили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожу ціль приземлили сьогодні вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Повітряних сил ЗСУ.
"Близько першої ночі 24 серпня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вже майже 200 своїх вертольотів.
Додамо, у вівторок, 23 серпня, українські військові "приземлили" ще п'ять ворожих безпілотників.
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