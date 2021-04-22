UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украинские борцы завоевали еще две медали на ЧЕ

Автор: Игорь Литвиненко

Украинские борцы завоевали еще две медали на Чемпионат Европы в Варшаве (Польша). Серебряную медаль взял Андрей Джелеп в весовой категории до 61 кг, с "бронзой" Александр Хацяновский (125 кг).

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации борьбы Украины.

Обе медали были завоеваны борцами вольного стиля.

В частности, Андрей Джелеп на пути к финалу переборол призера чемпионата мира азербайджанца Ахмеднаби Гварзатилова и многоразового призера Европы и мира грузина Беку Ломтадзе. В решающей схватке украинец уступил россиянину Абасгаджи Магомедову.

Александр Хацяновский в малом финале одержал победу над венгерским "вольником" Даниэлем Лигети.

Напомним, ранее еще две бронзовые медали завоевали Камиль Керимов и Игорь Никифорук. Таким образом у украинских борцов уже четыре медали ЧЕ. При этом украинские борцы вольного стиля стали вторым в командном зачете. На первом месте россияне.

Также сообщалось, что недавно в Лиссабоне завершился Чемпионат Европы по дзюдо. Украина завоевала одну медаль - "серебро" у Дарьи Белодед.

Кроме этого на Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве Украина стала победителем медального зачета. Украинские спортсмены завоевали четыре золотых и по одной серебряной и бронзовой медали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины чемпионат Европыборьба
Читайте также
Украинский тяжеловес Чумак выиграл Чемпионат Европы в Москве
Сборная Украины вышла на Евробаскет-2022 с первого места разгромив Венгрию
Прогноз погоды