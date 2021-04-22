Украинские борцы завоевали еще две медали на ЧЕ

Обе медали были завоеваны борцами вольного стиля.

В частности, Андрей Джелеп на пути к финалу переборол призера чемпионата мира азербайджанца Ахмеднаби Гварзатилова и многоразового призера Европы и мира грузина Беку Ломтадзе. В решающей схватке украинец уступил россиянину Абасгаджи Магомедову.

Александр Хацяновский в малом финале одержал победу над венгерским "вольником" Даниэлем Лигети.

Напомним, ранее еще две бронзовые медали завоевали Камиль Керимов и Игорь Никифорук. Таким образом у украинских борцов уже четыре медали ЧЕ. При этом украинские борцы вольного стиля стали вторым в командном зачете. На первом месте россияне.